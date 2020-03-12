«Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций являются государственной изменой», — говорится в заявлении ультраправых.
«Нацкорпус» требует открыть уголовное дело против Сивохо, избитого представителями партии на его презентации «Национальной платформы примирения и единства».
Отставной боевик признанного конгрессом США неонацистским полка «Азов», член «Нацкорпуса» Сергей Тамарин в ходе мероприятия назвал Сивохо врагом Украины.
После этого коллеги нациста обступили Сивохо, стали его оскорблять и пихать и в итоге повалили на землю. Полиция в происходящее не вмешивалась.