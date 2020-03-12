Советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо, подвергшийся нападению неонацистов за намерения примирить воюющий Донбасс, может стать фигурантом по делу о государственной измене. Заявление на него написали нападавшие, представители неонацистской партии «Национальный корпус» 12 марта

«Любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций являются государственной изменой», — говорится в заявлении ультраправых. «Нацкорпус» требует открыть уголовное дело против Сивохо, избитого представителями партии на его презентации «Национальной платформы примирения и единства». «Теперь ясно, кто зарабатывает на войне»: соцсети о нападении на Сивохо © Страна.ua После этого коллеги нациста обступили Сивохо, стали его оскорблять и пихать и в итоге повалили на землю. Полиция в происходящее не вмешивалась.