Минские власти в третий раз отказались зарегистрировать общественное объединение «Бесмертный полк», сообщает Sputnik Белоруссия 12 марта со ссылкой на активистов левопатриотических общественных объединений республики

По их словам, документы были поданы в Главное управление юстиции Мингорисполкома в январе, а в марте пришел отказ.

В качестве причины отказа были названы некоторые мелкие недочеты, в частности, незначительные расхождения в написании юридического адреса в уставе организации и в документе о юридическом адресе: в одном случае использовалось тире, в другом — косая черта.

«Отказать ассоциации в праве на регистрацию на основании, что в двух документах разные черточки, — простите, это профанация», — рассказал секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.

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Как отмечает агентство, это уже третья попытка зарегистрировать «Бессмертный полк». После второго отказа активисты написали письмо главе республики Александру Лукашенко, однако это не помогло.

В последние годы организаторы акции в Минске сталкивались с различными запретами со стороны власти. Так, в 2019 году Мингорисполком не разрешил шествие по проспекту Независимости, позволив участникам «Бессмертного полка» пройти лишь небольшой отрезок заявленного пути — около 100 метров.

При этом Лукашенко еще в 2018 году подписал документ, в котором есть обязательства организовать проведение международной акции «Бессмертный полк», рассказали организаторы.