По их словам, документы были поданы в Главное управление юстиции Мингорисполкома в январе, а в марте пришел отказ.
В качестве причины отказа были названы некоторые мелкие недочеты, в частности, незначительные расхождения в написании юридического адреса в уставе организации и в документе о юридическом адресе: в одном случае использовалось тире, в другом — косая черта.
«Отказать ассоциации в праве на регистрацию на основании, что в двух документах разные черточки, — простите, это профанация», — рассказал секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.
Он отметил, что все недочеты были легко устранимы, однако чиновники не дали этого сделать.
Как отмечает агентство, это уже третья попытка зарегистрировать «Бессмертный полк». После второго отказа активисты написали письмо главе республики Александру Лукашенко, однако это не помогло.
В последние годы организаторы акции в Минске сталкивались с различными запретами со стороны власти. Так, в 2019 году Мингорисполком не разрешил шествие по проспекту Независимости, позволив участникам «Бессмертного полка» пройти лишь небольшой отрезок заявленного пути — около 100 метров.
При этом Лукашенко еще в 2018 году подписал документ, в котором есть обязательства организовать проведение международной акции «Бессмертный полк», рассказали организаторы.