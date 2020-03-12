Единственным украинским олигархом, который умеет играть вдолгую, является Ринат Ахметов. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров в недавнем интервью Ukrlife.TV, отвечая на вопрос, как долго продержится у власти правительство Дениса Шмыгаля

Как Ахметов стал главным олигархом Зеленского. За кадром решают всё © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Если он уже поставил своего человека на пост премьера, то должны быть уже договоренности не только с Зеленским о том, что и как будет меняться», — пояснил Вакаров.

Политолог также отметил, что сейчас на базе Всемирного банка планируется создать фонд для реинтеграции Донбасса, основным бенефициаром которого станет все тот же Ахметов.

От того, как станут осваиваться деньги на реинтеграцию Донбасса и проведут ли местные выборы на неподконтрольных Киеву территориях, будет зависеть, как долго правительство Шмыгаля удержится у власти, заключил специалист.