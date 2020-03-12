В связи с этим, отметил эксперт, правительство Шмыгаля едва ли ждет скорая отставка, поскольку Ахметов вряд ли смог бы поставить на этот пост своего человека, не имея соответствующих договоренностей с крупными игроками.
«Если он уже поставил своего человека на пост премьера, то должны быть уже договоренности не только с Зеленским о том, что и как будет меняться», — пояснил Вакаров.
Политолог также отметил, что сейчас на базе Всемирного банка планируется создать фонд для реинтеграции Донбасса, основным бенефициаром которого станет все тот же Ахметов.
От того, как станут осваиваться деньги на реинтеграцию Донбасса и проведут ли местные выборы на неподконтрольных Киеву территориях, будет зависеть, как долго правительство Шмыгаля удержится у власти, заключил специалист.