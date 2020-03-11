«Как работодателям защитить своих сотрудников, собственный бизнес и предотвратить распространение COVID-19 на рабочем месте? Для этого в коллективе необходимо соблюдать профилактические меры», — говорится в сообщении.
Предлагается очищать дезинфицирующими средствами поверхности (столы, телефоны, клавиатуры и т.д.), тщательно мыть руки с мылом, разместить дозаторы с дезинфицирующими средствами во всех заметных местах на территории офиса, регулярно проветривать помещения и в случае появления симптомов ОРВИ оставлять сотрудников дома.