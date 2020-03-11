Министерство экономики Украины дало четкую инструкцию работодателям по защите своих сотрудников от коронавируса в офисах. Ее текст 11 марта ведомство опубликовало в своем Facebook

Киевлян попросили не устраивать ажиотаж в магазинах из-за карантина по коронавирусу © REUTERS, Mykola Tys Предлагается очищать дезинфицирующими средствами поверхности (столы, телефоны, клавиатуры и т.д.), тщательно мыть руки с мылом, разместить дозаторы с дезинфицирующими средствами во всех заметных местах на территории офиса, регулярно проветривать помещения и в случае появления симптомов ОРВИ оставлять сотрудников дома.