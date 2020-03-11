Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде, депутат от фракции «Слуги народа» Елена Шуляк написала заявление об отставке в связи со сменой состава правительства. Она сообщила об этом на своей странице в Facebook 11 марта

«Высидеть сложно»: «слуга народа» Шуляк объяснила, почему депутаты покидают заседания Рады © Facebook, Olena Shuliak Алексея Гончарука был отправлен в отставку. Новое правительство возглавил бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

«Я покидаю пост представителя Кабмина в Верховной раде. В течение последних месяцев я тесно сотрудничала с правительством Гончарука и честно поддерживала их инициативы… "Быстро переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад… С Алексеем [Гончаруком] мы работали вместе задолго до его назначения… Именно поэтому в ноябре прошлого года я быстро "включилась" в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права», — заявила Шуляк.

По ее словам, новому правительству нужен коммуникатор, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Шуляк заняла должность представителя Кабмина в Раде в ноябре 2019 года, сменив на этом месте Ирину Верещук. Депутат является зампредседателя комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она занимала ряд должностей в бизнес-сегменте, а на общественных началах — должность вице-президента союза украинских предпринимателей и вице-президента Young Presidents' Organization.