В частности, некие Лена и Тамара из Винницы оставили свои автографы возле одной из лучших фресок знаменитого Рафаэля «Афинская школа», которую бережно охраняют с начала XVI века.
«Я вообще очень редко ругаюсь, но эти Лена и Тамара из Винницы, которые нацарапали на стансах Рафаэля вот это. Я даже не знаю, как это назвать. Подберите сами слово. В общем, это самое ужасное, что можно сделать», — прокомментировал автор видео.
В сети недоумевают, как у туристок в принципе могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.