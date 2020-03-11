Две туристки из Украины повредили уникальную фреску в парадном зале Апостольского дворца в Ватикане. Об этом 10 марта сообщает издание «Факты» со ссылкой на Facebook-сообщество «Италия для меня», которое опубликовало видеозапись инцидента

Под Харьковом вандалы повредили памятник погибшим во Второй мировой войне © hk.npu.gov.ua | hk.npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Я вообще очень редко ругаюсь, но эти Лена и Тамара из Винницы, которые нацарапали на стансах Рафаэля вот это. Я даже не знаю, как это назвать. Подберите сами слово. В общем, это самое ужасное, что можно сделать», — прокомментировал автор видео.

В сети недоумевают, как у туристок в принципе могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.