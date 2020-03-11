Конфликт в Донбассе продолжится, поскольку Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства, предусматривающие мирное урегулирование. Об этом рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в своей колонке для «Известий» от 10 марта

Шансы вернуть Донбасс в состав Украины еще не исчерпаны — Погребинский © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский не в состоянии из-за сопротивления радикальных националистов и внешних кураторов.

«По мнению известных экспертов Томаса Грэма и Джозефа Хабермана из Совета по внешней политике, Зеленскому ничего не остается, как заморозить конфликт и заняться улучшением жизни людей в той части страны, которая еще находится под контролем Киева», — пишет Лозанский.

По его словам, все те, кто привел Украину к нынешней трагедии, не позволят Зеленскому принимать самостоятельные решения, а это означает, что конца шестилетней войне на Украине пока не видно.

Остается одна надежда на Европу, которая всё больше склоняется к началу полномасштабного диалога с Россией, включая поиски выхода из нынешнего кризиса, указал политолог.

Лидер этого движения — президент Франции Эммануэль Макрон, но пока с его стороны слышны только слова, притом что конкретных дел пока не видно, заключил специалист.