Сегодня уже очевидно, полагает эксперт, что выполнить Минские соглашения президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии из-за сопротивления радикальных националистов и внешних кураторов.
«По мнению известных экспертов Томаса Грэма и Джозефа Хабермана из Совета по внешней политике, Зеленскому ничего не остается, как заморозить конфликт и заняться улучшением жизни людей в той части страны, которая еще находится под контролем Киева», — пишет Лозанский.
По его словам, все те, кто привел Украину к нынешней трагедии, не позволят Зеленскому принимать самостоятельные решения, а это означает, что конца шестилетней войне на Украине пока не видно.
Остается одна надежда на Европу, которая всё больше склоняется к началу полномасштабного диалога с Россией, включая поиски выхода из нынешнего кризиса, указал политолог.
Лидер этого движения — президент Франции Эммануэль Макрон, но пока с его стороны слышны только слова, притом что конкретных дел пока не видно, заключил специалист.