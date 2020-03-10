На границе Украины с Венгрией пограничники задержали дипломата, который пытался перевезти контрабандой около 1,5 тыс. пачек сигарет с акцизными марками Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 9 марта

Полмиллиона пачек контрафактных сигарет пытались переправить из Украины в ЕС © Госпогранслужба Украины

«Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле иностранца около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины», — говорится в сообщении.

При этом, чтобы добраться к тайникам, пограничникам пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми был спрятан табак.

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Сейчас правоохранители подсчитывают точное количество обнаруженных сигарет и устанавливают все обстоятельства дела.

Подобные махинации в «Тысе» проворачиваются не впервые. Так, в феврале пограничники задержали дипломата с удостоверением почетного консула одной из балтийских стран, который пытался провезти более 6,5 тыс. пачек сигарет.