Отмечается, что гражданин республики Гвинея-Бисау с дипломатическим паспортом, задержанный в пункте пропуска «Тыса» в Закарпатской области, прятал сигареты в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и сиденьях автомобиля Audi немецкой регистрации.
«Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле иностранца около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины», — говорится в сообщении.
При этом, чтобы добраться к тайникам, пограничникам пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми был спрятан табак.
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Сейчас правоохранители подсчитывают точное количество обнаруженных сигарет и устанавливают все обстоятельства дела.
Подобные махинации в «Тысе» проворачиваются не впервые. Так, в феврале пограничники задержали дипломата с удостоверением почетного консула одной из балтийских стран, который пытался провезти более 6,5 тыс. пачек сигарет.