Бывший рефери ФИФА Олег Терехов, пожизненно отстраненный от футбола 10 лет назад, дал скандальное интервью украинскому журналистку Виктору Вацко. Об этом 9 марта сообщает Telegram-канал Украина.ру

Президент украинского футбольного клуба умеет завязывать шнурок языком © Ирина Морозюк Instagram

«Но отдельным номером программы стало выступление Орехова против Лучиано Лучи, 70-летнего итальянца, руководящего уже 5 лет комитетом арбитров Федерации футбола Украины», — говорится в сообщении.

По словам Орехова, иностранный гость открыто ненавидит страну, в которой работает, ее «обрезанный» чемпионат, унижает местных судей, говорит, что на Украине ничего не умеют делать, только воевать.

Правда, когда Лучи приходится общаться с руководителями клубов, футбольным руководством, он становится любезным и милым. Притвора, короче говоря, хамелеон.

При этом, зарубежный специалист не обижен деньгами. У него зарплата более 20 тысяч долларов в месяц, плюс к этому, он получает за инспектирование матчей, куда сам себя и назначает.

Лучи достался Украине в наследство от знаменитого Пьерлуиджи Коллины, когда он в 2010 году, будучи руководителем судейского корпуса УЕФА, по совместительству стал курировать и рефери Украины. Лучи приехал в качестве его ассистента.

Затем Коллина отправился дальше по своим делам, успев, по словам Орехова, заработать на Украине на дом в престижном месте в Италии. А его помощник остался руководить аборигенами.