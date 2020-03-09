Неприкаянному судье, некогда бывшего значительной фигурой в футболе Украины, похоже, терять нечего. В ходе интервью он заставил неуютно поежиться многих бывших коллег, рассказывая о коррупционных схемах.
«Но отдельным номером программы стало выступление Орехова против Лучиано Лучи, 70-летнего итальянца, руководящего уже 5 лет комитетом арбитров Федерации футбола Украины», — говорится в сообщении.
По словам Орехова, иностранный гость открыто ненавидит страну, в которой работает, ее «обрезанный» чемпионат, унижает местных судей, говорит, что на Украине ничего не умеют делать, только воевать.
Правда, когда Лучи приходится общаться с руководителями клубов, футбольным руководством, он становится любезным и милым. Притвора, короче говоря, хамелеон.
При этом, зарубежный специалист не обижен деньгами. У него зарплата более 20 тысяч долларов в месяц, плюс к этому, он получает за инспектирование матчей, куда сам себя и назначает.
Лучи достался Украине в наследство от знаменитого Пьерлуиджи Коллины, когда он в 2010 году, будучи руководителем судейского корпуса УЕФА, по совместительству стал курировать и рефери Украины. Лучи приехал в качестве его ассистента.
Затем Коллина отправился дальше по своим делам, успев, по словам Орехова, заработать на Украине на дом в престижном месте в Италии. А его помощник остался руководить аборигенами.