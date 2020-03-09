Дальнейшее развитие событий после резкого снижения цен на нефть в понедельник будет зависеть от того, как на него будет реагировать президент США Дональд Трамп. Об этом рассказал политолог и экономист Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: Ситуация на рынке нефти во многом зависит от того, что будет с коронавирусом © РИА Новости, Александр Натрускин

С одной стороны, рассуждает эксперт, Трампу выгодно получить на фоне коронавируса дешевую цену на энергоносители и дешевый бензин, но это может убить производство сланцевого газа и нефти в крупнейших месторождениях в США, при помощи которого он пытается усилить позиции Вашингтона на европейском рынке.

По его мнению, если сейчас на фоне резкого снижения себестоимости, стоимости голубого топлива и стоимости нефти начнется резкое сокращение добычи (которое началось еще до этого решения), это может привести к очень серьезным последствиям.

«Это удар по занятости, а также ставит под удар целый ряд соглашений и инициатив американских коллег, включая вторую фазу соглашения с Китаем по газу. Как его можно поставлять, если цена будет нерентабельна?», — задается вопросом Абзалов.

Третий момент заключается в том, что в долгосрочной перспективе это может убить всю зеленую энергетику, которая рентабельна на фоне высоких цен на энергоносители, пояснил политолог.

Таким образом будущее этой ситуации будет зависеть от того, насколько Саудовская Аравия готова держать низкие цены на нефть, и насколько американские коллеги будут в это вмешиваться, заключил собеседник.