Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует уходить в отставку, а свои отношения с президентом Владимиром Зеленским считает достаточно хорошими. Об этом политик рассказал в интервью украинскому «24 каналу», опубликованном на его Youtube-канале 8 марта

Зеленский предложил Разумкову уйти в отставку — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Не знаю, кто о чем пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня довольно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент ее разделяет», — заявил Разумков.

Он также напомнил, что, став спикером Рады, не вышел из партии «Слуга народа», а лишь передал руководство Александру Корниенко из-за нехватки времени на партийное строительство.

«Кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки. Одновременно объединять партийную работу с деятельностью в Раде невозможно, потому что и эта работа отнимает очень много времени», — пояснил Разумков.

Как отмечало интернет-издание «Украинская правда» (УП), спикер «имеет амбиции создать свою партию и видит свое политическое будущее отдельно от партии "Слуга народа"».

Поэтому он старается дистанцироваться от периодически разгорающихся в Раде скандалов вокруг его однопартийцев, отметила УП.

По ее данным, Зеленский был недоволен этим и предложил Разумкову уйти по собственному желанию, сам же председатель парламента не против, чтобы вопрос о его отставке был вынесен на рассмотрение Рады, написала УП.