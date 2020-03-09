Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским из-за президентских амбиций нынешнего председателя украинского парламента.
«Не знаю, кто о чем пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня довольно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент ее разделяет», — заявил Разумков.
Он также напомнил, что, став спикером Рады, не вышел из партии «Слуга народа», а лишь передал руководство Александру Корниенко из-за нехватки времени на партийное строительство.
«Кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки. Одновременно объединять партийную работу с деятельностью в Раде невозможно, потому что и эта работа отнимает очень много времени», — пояснил Разумков.
Как отмечало интернет-издание «Украинская правда» (УП), спикер «имеет амбиции создать свою партию и видит свое политическое будущее отдельно от партии "Слуга народа"».
Поэтому он старается дистанцироваться от периодически разгорающихся в Раде скандалов вокруг его однопартийцев, отметила УП.
По ее данным, Зеленский был недоволен этим и предложил Разумкову уйти по собственному желанию, сам же председатель парламента не против, чтобы вопрос о его отставке был вынесен на рассмотрение Рады, написала УП.