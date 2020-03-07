Министерство по делам оккупированных территорий может появиться на Украине самое меньшее через полгода. Об этом заявил Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина

Алексей Резников. Биографическая справка © Y27 / wikimedia.org

«Создание нового министерства займет от 6 месяцев до года. Есть юридические возможности, которые уже отработаны, и в среду на заседании правительства будет представлен проект решения, которым, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы министерство ветеранов работало максимально быстро», — цитирует РБК Резникова.

Депутат Верховной Рады утвердили Алексея Резникова в должности главы Министерства по реинтеграции на экстренном заседании в среду, 4 марта.