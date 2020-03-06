Накануне, 5 марта, в эфире ток-шоу Шмыгаль отметил, что вопрос подачи воды в Крым — это вопрос не торговли с Россией, а гуманитарной поддержки людей.
Позднее премьера раскритиковали депутаты, чиновники и общественные деятели. Поэтому Кабмин решил опубликовать объяснение слов Шмыгаля, который уже заявил, что Украина не может подать воду в Крым «к моменту деоккупации полуострова». Он сказал, что по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно.
В пятницу в Раде Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов. Ее будут получать украинцы для хозяйственных нужд и питья.
«Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами», — заявил он, призвав не политизировать этот вопрос.