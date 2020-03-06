Премьер-министр Денис Шмыгаль определился, что Украина все же будет поставлять воду в Крым исключительно для нужд населения в случае необходимости или гуманитарной угрозы. Об этом 6 марта он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, который транслировал парламентский телеканал

В Крыму заявили, что не стоит рассчитывать на поставку воды с Украины © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

Позднее премьера раскритиковали депутаты, чиновники и общественные деятели. Поэтому Кабмин решил опубликовать объяснение слов Шмыгаля, который уже заявил, что Украина не может подать воду в Крым «к моменту деоккупации полуострова». Он сказал, что по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно.

В пятницу в Раде Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов. Ее будут получать украинцы для хозяйственных нужд и питья.

«Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами», — заявил он, призвав не политизировать этот вопрос.