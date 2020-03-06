Тело выступавшего за Россию одесского гроссмейстера нашли в московской квартире

Рядом с девушкой и Богдановичем лежали шарики с закисью азота: предварительно, они отравились веселящим газом.
«Скорую вызывали дважды, но когда карета приехала, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления», — говорится в посте.
Александра училась в МГУ, состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и выступала за Украину.
Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по быстрым шахматам — несколько дней назад сыграл за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы подвергся травле и даже оказался в базе «Миротворца».