Тело выступавшего за Россию одесского гроссмейстера нашли в московской квартире

В Москве нашли мертвыми известного 27-летнего шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу Александру Вернигору. Об этом 6 марта сообщает Telegram-канал Mash

Ради мира. Гроссмейстер из Одессы объяснил свое выступление за Россию © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

«Скорую вызывали дважды, но когда карета приехала, было уже поздно: оба погибли, вероятнее всего, от отравления», — говорится в посте.

Александра училась в МГУ, состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и выступала за Украину.

Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по быстрым шахматам — несколько дней назад сыграл за Россию в интернет-матче против Украины. После этого 27-летний гроссмейстер из Одессы подвергся травле и даже оказался в базе «Миротворца».