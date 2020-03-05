Алексея Гончарука хотели уволить с поста премьер-министра Украины после того, как будет принят закон о рынке земли. Но это случилось гораздо раньше из-за его высокого антирейтинга. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков 5 марта на пресс-конференции в Москве

«Украинское досье». Кадровый кризис в стране: возможна ли перезагрузка власти? Виктора Медведчука и Юрия Бойко процедура принятия законов о земле пройдет не в ускоренном режиме, а по обыкновенной процедуре.

Таким образом, по его мнению, дальнейшее нахождение Гончарука на посту могло бы ухудшить рейтинги самого президента Владимира Зеленского.

«Тем более, что рейтинг Зеленского тоже медленно и уверенно ползет вниз, и антирейтинг тоже повышается. Зеленский сбросил этот антирейтинговый балласт. Это достаточно грамотное и спокойное политическое решение», — указал Марков.

А учитывая, что нового премьера Дениса Шмыгаля связывают с Ринатом Ахметовым, можно предположить, что все дивиденды от продажи сельскохозяйственных земель получит именно донецкий олигарх, заключил политолог.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.