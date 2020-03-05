Кроме того, отметил эксперт, из-за поправок партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко процедура принятия законов о земле пройдет не в ускоренном режиме, а по обыкновенной процедуре.
Таким образом, по его мнению, дальнейшее нахождение Гончарука на посту могло бы ухудшить рейтинги самого президента Владимира Зеленского.
«Тем более, что рейтинг Зеленского тоже медленно и уверенно ползет вниз, и антирейтинг тоже повышается. Зеленский сбросил этот антирейтинговый балласт. Это достаточно грамотное и спокойное политическое решение», — указал Марков.
А учитывая, что нового премьера Дениса Шмыгаля связывают с Ринатом Ахметовым, можно предположить, что все дивиденды от продажи сельскохозяйственных земель получит именно донецкий олигарх, заключил политолог.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.