Версия о том, что в связи с назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины улучшатся позиции донецкого олигарха Рината Ахметова, вполне обоснованна. Об этом рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков 5 марта на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» Анонс Алексея Гончарука означает, отметил эксперт, что президент Владимир Зеленский и его команда пошли на конфронтацию с людьми из западных организаций, в которой нужно искать дополнительных союзников.

«Для того чтобы против них идти, нужно на кого-то опираться. Опираться на одного Коломойского президент сейчас не сможет, этой опоры недостаточно. Поэтому возникла фигура Ахметова. Он сам был, мягко говоря, двумя руками «за». «Ахметовцы» по целому ряду направлений будут продвигаться вперед», — пояснил Рудяков.

В ближайшее время следует ожидать, добавил политолог, что Ахметов будет рекомендовать своих людей на должность руководителей экономических ведомств, которые сейчас остаются вакантными.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.