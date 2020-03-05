«Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничто так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу», — написал он.
В комментариях подписчики поддержали экс-министра, назвав его единственным профессионалом в предыдущем составе Кабмина и единственным министром, о чьей отставке они сожалеют. Также в интернете появилась петиция за восстановление Дубилета в должности министра.