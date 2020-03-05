Экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассматривает возможность работать в правительстве и без должности министра. Об этом 5 марта он написал в своем Facebook

Дубилет рассказал о новой удивительной находке в Кабмине © Facebook, Дмитрий Дубилет В комментариях подписчики поддержали экс-министра, назвав его единственным профессионалом в предыдущем составе Кабмина и единственным министром, о чьей отставке они сожалеют. Также в интернете появилась петиция за восстановление Дубилета в должности министра.