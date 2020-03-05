Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению президента Владимира Зеленского. Об этом 4 марта сообщает «Интерфакс-Украина»

Дмитрий Кулеба. Биографическая справка © Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк проголосовали за назначение Кулебы главой украинского внешнеполитического ведомства.

После своего назначения Кулеба в Facebook описал приоритеты своей работы.

«Мир, безопасность и территориальная целостность Украины», — написал в первую очередь глава МИД.

Вторым пунктом он назвал экономическую дипломатию с особым фокусом на привлечении инвестиций и поддержке промышленности.

Третьим пунктом обозначил публичную дипломатию, «чтобы мир нами увлекался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей».

«Каждый украинец является каплей в океане под названием "Украина", неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он бы не находился», — добавил дипломат.

Пятым пунктом он очертил активное поощрение зарубежных украинцев не разрывать связи с родиной.

Дмитрий Кулеба начал свою дипломатическую карьеру в МИД Украины в 2003 году после окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

С апреля 2016 года по август 2019 года Кулеба был постоянным представителем Украины при Совете Европы. В правительстве Алексея Гончарука занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.