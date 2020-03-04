У экс-премьер-министра Алексея Гончарука нет политического будущего. Об этом 4 марта в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский

Верховная Рада большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.

«Никаких политических перспектив у Гончарука нет, потому что, чтобы их иметь нужно доказать обществу свою способность делать работу. Я от него работы не видел. Увидел самолюбование, самовлюбленность», — сказал Дубинский.