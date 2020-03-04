Верховная Рада большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.
«Никаких политических перспектив у Гончарука нет, потому что, чтобы их иметь нужно доказать обществу свою способность делать работу. Я от него работы не видел. Увидел самолюбование, самовлюбленность», — сказал Дубинский.
Фракция «Слуга народа» на заседании вечером 3 марта проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста главы Кабмина и назначить на этот пост Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера — министра развития громад и территорий.