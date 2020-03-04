Борьбы за промышленный потенциал Днепра между крупными игроками нет, просто потому, что все активы уже давно разобраны, и ничейной госсобственности в городе фактически не наблюдается. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Теплов: У Тигипко нет шансов стать премьером и Днепр ему в этом не поможет © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

При этом, отметил эксперт, падение промышленности в регионе тоже весьма существенное, но не из-за противостояния внешних игроков, а как последствие убийственной финансовой политики украинского правительства и Нацбанка.

«Я имею в виду пирамиду ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма. — Ред.) и, как следствие, искусственно высокий курс гривны и прочие чудеса, не способствующие нормальной работе промышленности», — указал Теплов.

Кроме того, подчеркнул журналист, Украина очень зависима от общей ситуации на внешних рынках, так как она производит продукт с малой добавленной стоимостью — металл, руда, зерно и тому подобное.

Именно поэтому на Украине, по его словам, порой происходят удивительные вещи, когда после китайской истории с коронавирусом вдруг давно остановившийся завод Петровского срочно объявляет о наборе рабочих и скором запуске производства.

Реализуются ли эти планы, сказать сложно, но побочный эффект от китайского промышленного проседания налицо, заключил собеседник издания.