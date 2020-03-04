«Борьбы за наш промышленный потенциал между крупными игроками нет, просто потому, что все активы уже давно разобраны, и ничейной, читай госсобственности, у нас фактически не наблюдается», — сказал он.
При этом, отметил эксперт, падение промышленности в регионе тоже весьма существенное, но не из-за противостояния внешних игроков, а как последствие убийственной финансовой политики украинского правительства и Нацбанка.
«Я имею в виду пирамиду ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма. — Ред.) и, как следствие, искусственно высокий курс гривны и прочие чудеса, не способствующие нормальной работе промышленности», — указал Теплов.
Кроме того, подчеркнул журналист, Украина очень зависима от общей ситуации на внешних рынках, так как она производит продукт с малой добавленной стоимостью — металл, руда, зерно и тому подобное.
Именно поэтому на Украине, по его словам, порой происходят удивительные вещи, когда после китайской истории с коронавирусом вдруг давно остановившийся завод Петровского срочно объявляет о наборе рабочих и скором запуске производства.
Реализуются ли эти планы, сказать сложно, но побочный эффект от китайского промышленного проседания налицо, заключил собеседник издания.