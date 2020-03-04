США планируют выделить до 38 миллионов долларов на усиление кибербезопасности Украины в течение следующих четырех лет - первые 8 миллионов уже предоставлены украинской стороне. Об этом сообщил Госдеп по результатам Третьего кибердиалога между двумя странами, который состоялся в Киеве, передает Укринформ 4 марта

Конгресс США хочет контролировать кибербезопасность Украины © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.

При этом уточняется, что часть средств будет обеспечиваться за счет агентства USAID, которое планирует в течение следующих четырех лет инвестировать до 38 миллионов долларов (2,5 миллиардов рублей) «для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора».

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Кроме того, по данным Госдепа, ФБР вручило Киберполиции Украины и Офису генпрокурора награду за сотрудничество при аресте и экстрадиции киберпреступников, действовавших на Украине в течение многих лет.