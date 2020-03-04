«С целью демонстрации последовательной приверженности поддержке кибербезопасности США объявили о выделении дополнительных 8 миллионов долларов (529 миллионов рублей — ред.) из целевой статьи помощи — кроме тех 10 миллионов долларов (661,3 миллионов рублей — ред.), которые были предоставлены в 2017 году», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.
При этом уточняется, что часть средств будет обеспечиваться за счет агентства USAID, которое планирует в течение следующих четырех лет инвестировать до 38 миллионов долларов (2,5 миллиардов рублей) «для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора».
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Кроме того, по данным Госдепа, ФБР вручило Киберполиции Украины и Офису генпрокурора награду за сотрудничество при аресте и экстрадиции киберпреступников, действовавших на Украине в течение многих лет.