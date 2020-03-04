Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк отменили традиционную весеннюю встречу из-за коронавируса и решили провести ее в «виртуальном формате». Об этом говорится в их совместном заявлении от 3 марта

Ялтинский форум переносится из-за коронавируса и может пройти в мае-июне © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Как и все люди по всему миру, мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом и связанными с ним человеческими трагедиями. Учитывая все возрастающую обеспокоенность в связи с болезнетворным воздействием вируса, руководство МВФ и Группы Всемирного банка и их Исполнительные советы пришли к согласию о необходимости осуществить совместный план действий, с тем чтобы видоизменить форму проведения весенних совещаний МВФ и Группы Всемирного банка в 2020 году, приспособив ее к виртуальному формату», — говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса.

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МВФ и ВБ пообещали максимально использовать имеющиеся IT-возможности для проведения всех запланированных консультаций в онлайн-формате. При этом свое решение «виртуализировать» встречу МВФ и ВБ не называют ее отменой. Тем не менее регистрация на мероприятие участников всех категорий приостановлена, а уже выданные аккредитации аннулируются.

В заявлении также указано, что на выпуск флагманских публикаций МВФ, таких как мировой экономический прогноз, которые ежегодно публикуются в дни весенней встречи, ситуация не повлияет.

В последний раз график вашингтонского саммита нарушался почти 20 лет назад, когда после терактов 11 сентября 2001 года встречи были сначала отложены, а затем перенесены в другое место.