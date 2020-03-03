17 февраля глава армянского правительства Никол Пашинян назвал приоритетным решение проблем, связанных с криминальной субкультурой и дисциплиной в армии.
«Распоряжения премьер-министра выполняются, проводится более строгий контроль. Вчера мы распространили заявление по поводу изъятия запрещенных предметов, к примеру, смартфонов», — приводит слова Балаяна Sputnik Армения.
Балаян признал, что у армянской армии есть недостатки, однако заявил, что «не нужно представлять общественности, будто армия, военнослужащие, офицеры, генералы плохие, а все остальные — хорошие».