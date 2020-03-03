В армянской армии вводится более строгий контроль за военнослужащими, заявил замминистра обороны Габриэль Балаян 3 марта на брифинге в парламенте

Армения объявила войну «ворам в законе», но те уже подготовили ответный удар © РИА Новости, Андрей Луковский | Перейти в фотобанк Никол Пашинян назвал приоритетным решение проблем, связанных с криминальной субкультурой и дисциплиной в армии.

«Распоряжения премьер-министра выполняются, проводится более строгий контроль. Вчера мы распространили заявление по поводу изъятия запрещенных предметов, к примеру, смартфонов», — приводит слова Балаяна Sputnik Армения.

Балаян признал, что у армянской армии есть недостатки, однако заявил, что «не нужно представлять общественности, будто армия, военнослужащие, офицеры, генералы плохие, а все остальные — хорошие».