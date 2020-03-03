Новым главой Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести правительство назначило доцента Киево-Могилянской академии Елену Богдан. Соответствующее распоряжение Кабмина обнародовано на сайте правительства 3 марта

Испытательный срок составит три месяца, после чего она должна проработать в течение пяти лет. Властью в отношении русских на Украине проводится этноцид © Павел Волков | Павел Волков | Перейти в фотобанк

«Назначить Богдан Елену Владимировну главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести с даты начала фактического исполнения ею должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок в три месяца», — говорится в документе.

Как сообщают украинские СМИ, Богдан — украинский социолог, доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», исследователь современной религиозности и демократизационных процессов, эксперт по вопросам методологии социальных исследований.