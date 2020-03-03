Сейчас судно направляется в египетский порт Суэц. До нового места назначения оно может дойти 25 марта.
Корабль вышел из Находки в начале февраля. Судно должно было прибыть 22 февраля в Сингапур. Однако 24 февраля, не дойдя до порта назначения, «Академик Черский» направился в порт столицы Шри-Ланки Коломбо.
По словам министра энергетики России Александра Новака, принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» — один из вариантов достройки «Северного потока — 2», однако судно нуждается в дополнительной подготовке.
Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.