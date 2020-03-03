Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток - 2», в очередной раз изменил курс. Об этом 3 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder

Сейчас судно направляется в египетский порт Суэц. До нового места назначения оно может дойти 25 марта.

Корабль вышел из Находки в начале февраля. Судно должно было прибыть 22 февраля в Сингапур. Однако 24 февраля, не дойдя до порта назначения, «Академик Черский» направился в порт столицы Шри-Ланки Коломбо.

Немецкий эксперт Рар объяснил, к чему приведут санкции США против «Северного потока-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Александра Новака, принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» — один из вариантов достройки «Северного потока — 2», однако судно нуждается в дополнительной подготовке.

Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.