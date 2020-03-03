«Сельские киски, в зоне непрополотой редиски»: Maruv шокировала фанатов своим альтер эго

Популярная украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, возмутила подписчиков пикантными снимками. Соответствующую фотографию она опубликовала 2 марта в своем Instagram

Лоза рассказал, почему украинка Maruv не будет популярна в России © Facebook, MARUV

Таким образом певица анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски» и еще один свой аккаунт в сети Shlakoblochina.

«Добро пожаловать к Шлакоблочине. Это альтер эго MARUV. Только 18+», — говорится в подписи ко второй странице артистки.

Поклонники раскритиковали Корсун за излишнюю откровенность.

«Это ужас какой-то, а не творчество… что дальше, порно?! Жесть.. отписка», «Все мы понимаем о чем у вас песни, они даже нравятся иногда, но это фото реально деградируещее», «Слишком откровенно, зачем? Привлечь внимание? Мне не нравится, даже не красиво», — написали они.

После массы негативных комментариев, Maruv удалила две из трех фотографий.