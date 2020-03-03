«В Раде завершилось утреннее пленарное заседание. Нардепы рассмотрели 2144 из 4018 поправок к закону о рынке земли», — говорится в сообщении.
Правки к данному проекту закона народные депутаты рассматривают уже третью пленарную неделю.
«В Раде завершилось утреннее пленарное заседание. Нардепы рассмотрели 2144 из 4018 поправок к закону о рынке земли», — говорится в сообщении.
Правки к данному проекту закона народные депутаты рассматривают уже третью пленарную неделю.
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