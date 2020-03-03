Верховная Рада Украины рассмотрела 2144 правки, поданные депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении. Об этом 3 марта сообщает «112 Украина»

«В Раде завершилось утреннее пленарное заседание. Нардепы рассмотрели 2144 из 4018 поправок к закону о рынке земли», — говорится в сообщении. Правки к данному проекту закона народные депутаты рассматривают уже третью пленарную неделю.