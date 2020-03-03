Накануне внеочередного заседания Верховной Рады, на котором будет поднят кадровый вопрос в Кабмине, ряд депутатов от фракции «Слуги народа» получили «подсказки» относительно того, как нужно аргументировать претензии к правительству и руководителям силовых ведомств. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания «Новое время» 3 марта

Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU Владимира Зеленского. Одним из главных вопросов будут кадровые перестановки в Кабмине и силовых ведомствах. Причем, по словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, основой этих изменений будет оценка работы правительственных блоков, которые не справляются со своими задачами.

Так, в документе с подсказками относительно перестановок в Кабмине говорится, что сейчас правительству необходима «тройная перезагрузка»: политическая, структурная и кадровая.

«Мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина — провальную политику по промышленному производству, спад экспорта из-за стойкой ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений», — говорится в документе из Офиса президента.

Там также утверждается, что Кабмин не имеет четкой стратегии, как остановить падение промышленности, не запустил механизмы поддержки инвесторов и не оправдал мотивы августовского объединения министерств — «целые отрасли остались без присмотра государства».

В частности, депутатам предлагается критиковать Кабмин за отсутствие коммуникаций с Верховной Радой и фракцией «Слуги народа».

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Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С теми, кто не готов соответствовать критериям, мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий… У нас нет цели отправить кого-то в отставку просто "чтобы отправить". Мы четко видим, где есть проблемы, и наша цель — эти проблемы решить. Однако если кто-то решит уйти, мы отнесемся к этому с пониманием. Новые политики отличаются от старых не возрастом и даже не местом получения образования. Они отличаются прежде всего тем, что не держатся за должности или мандаты», — говорится в подсказках.

При этом подчеркивается, что перезагрузки и отставки не означают «реванша старой политики».