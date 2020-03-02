О том, при каких обстоятельствах вирус попал в страну пока не сообщается.
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В этот же день в министерстве состоится пресс-конференция, в которой примут участие министр здравоохранения Латвии Илзе Шехеле, директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков, а также специалист по инфекциям профессор Людмила Виксна.
Согласно последним данным, китайским коронавирусом заразились более 89 083 человек, число погибших достигло 3057, выздоровели 45 163.