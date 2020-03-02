Китайские заказчики обратились в казахскую компанию с предложением предоставить сырье для производства медицинских масок в обмен на готовую продукцию, рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев в комментарии Sputnik Казахстан 2 марта

По его словам, сырья для казахских компаний-производителей масок хватит до конца года.

«Только по одной компании был вопрос. Поставщики из КНР попросили их взамен за сырье 50% отдавать медицинских масок. Состоится совещание с руководителями компании, все вопросы на контроле», — сказал Камалиев.

Столицу Казахстана подготовили к эвакуации: названа причина © РИА Новости, Анатолий Устиненко | Перейти в фотобанк Аскар Мамин поручил увеличить производство медицинских масок и других средств защиты на казахских фармпредприятиях.

Производительность пяти компаний республики составляет 5 млн штук ежемесячно, и эти объемы можно увеличить до 6,5 млн штук, отметил Камалиев.