По его словам, сырья для казахских компаний-производителей масок хватит до конца года.
«Только по одной компании был вопрос. Поставщики из КНР попросили их взамен за сырье 50% отдавать медицинских масок. Состоится совещание с руководителями компании, все вопросы на контроле», — сказал Камалиев.
Как пишет агентство, в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин поручил увеличить производство медицинских масок и других средств защиты на казахских фармпредприятиях.
Производительность пяти компаний республики составляет 5 млн штук ежемесячно, и эти объемы можно увеличить до 6,5 млн штук, отметил Камалиев.