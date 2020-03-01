Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал заключение мирного соглашения между США и движением «Талибан». Об этом 1 марта сообщил сайт DW

По мнению Антониу Гутерриша, подписание мирного соглашения между США и талибами является важным этапом для восстановления безопасности в Афганистане.

«Стороны должны придерживаться достигнутых договоренностей. А ООН готова в свою очередь оказать всю необходимую поддержку Афганистану», — приводит слова Генерального секретаря ООН издание.

Ранее, 29 февраля, в Катаре было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением «Талибан». Лидер движения пообещал, что талибы будут придерживаться договоренностей с США, и призвал к развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама. Назван срок окончательного вывода американских войск из Афганистана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Согласно мирного соглашения, США должны вывести американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории страны состоится через 14 месяцев. В течение 135 дней Вашингтон должен сократить численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

В свою очередь правительство Афганистана намерено осуществить обмен пленными с радикальным движением «Талибан». До 5 марта должны быть освобождены около 5 тысяч пленных талибов и 1 тысяча заключенных солдат афганских Вооруженных сил.