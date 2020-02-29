Кандидатура Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины является обыкновенным информационным вбросом. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Слободчук: Тот, кто в Украине будет голосовать за продажу земли, окажется на борту политического "Титаника" © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Кроме того, напомнил эксперт, Тигипко является бизнес-партнёром Петра Порошенко, и для его назначения политсиле Владимира Зеленского «Слуга народа» придется создавать коалицию с партией Порошенко.

«Но в таком случае "слугам народа" на местные выборы можно вообще не идти, потому что они на деле покажут, что, по сути, «зеленые» и Порошенко — это одно и то же», — подчеркнул Слободчук.

Главная интрига сейчас — это не только фамилия нового премьера, но и вопрос о том, удастся ли национальному капиталу подвинуть компрадоров в составе Кабмина и в исполнительной власти в целом, заключил политтехнолог.