«Можно хоть о Тигипко вспомнить, хоть о Пустовойтенко, хоть о Ющенко, но голоса — где взять голоса, чтобы за него проголосовали?», — пояснил он.
Кроме того, напомнил эксперт, Тигипко является бизнес-партнёром Петра Порошенко, и для его назначения политсиле Владимира Зеленского «Слуга народа» придется создавать коалицию с партией Порошенко.
«Но в таком случае "слугам народа" на местные выборы можно вообще не идти, потому что они на деле покажут, что, по сути, «зеленые» и Порошенко — это одно и то же», — подчеркнул Слободчук.
Главная интрига сейчас — это не только фамилия нового премьера, но и вопрос о том, удастся ли национальному капиталу подвинуть компрадоров в составе Кабмина и в исполнительной власти в целом, заключил политтехнолог.