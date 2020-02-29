Шмыгаля называют одним из кандидатов в премьер-министры Украины в связи с возможной отставкой Алексея Гончарука. С начала февраля 2020 года Денис Шмыгаль занимает пост вице-премьер-министра Украины — министра развития общин и территорий Украины

До прихода на пост вице-премьера Шмыгать был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Родился Шмыгаль 15 октября 1975 во Львове. В 1997 году окончил Государственный университет Львовская политехника, менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003).

Семья

Женат, воспитывает двух дочерей: Анну и Софию.

Образование

В 1997 году получил красный диплом инженера-экономиста в Государственном университете «Львовская политехника».

В 2003 году Шмыгалю присвоена научная степень кандидата экономических наук. Аспирантуру проходил в Институте региональных исследований НАН Украины, тематика диссертации связана с региональной экономикой и размещением продуктивных сил.

Гончарук обиделся на Зеленского и подал заявление об отставке - его место может занять Шмыгаль - СМИ © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Карьера и бизнес

В 1994 году работал менеджером в ООО «О'Кей».

В 1995 году занял должность бухгалтера в отделе неторговых операций валютного управления АК «Электронбанк».

С 1997 по 2003 год Денис работал бухгалтером в ОАО «Львовский автобусный завод», ведущим бухгалтером в ЗАО «З-Торговый завод», главным бухгалтером, директором по финансам в ООО «ЛА ДИС».

В 2003 году стал начальником финансового отдела в ЗАО «Львовский автобусный завод».

В 2005 году Шмыгаль занимает должность заместителя гендиректора ООО «ЛА ДИС».

С 2006 по 2008 год работает директором по экономике в ООО «Инвестиционная компания «Комфорт-Инвест».

В 2008 году становится гендиректором ООО «РОСАНИНВЕСТ».

В 2009 году занимает должность помощника председателя Львовской облгосадминистрации отдела обеспечения деятельности руководства аппарата. Позже стал исполняющим обязанности начальника главного управления экономики ОГА.

Также в 2009 году возглавил главное управление экономики Львовской ОГА (с 2010 года этот орган был переименован в «главное управление экономики и инвестиций»).

В 2011 году управлял общественной организацией «Институт регионального развития».

В 2012 году был начальником главного управления экономики и промышленной политики Львовской облгосадминистрации.

С 2013 по 2014 год занимал должность директора экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации.

В 2014 году был заместителем начальника главного управления Министерства доходов Львовской области. Пытался пройти в Верховную Раду по мажоритарке (121-й округ во Львовской области), но проиграл выборы.

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С 2017 по 2018 год работал заместителем гендиректора по социальным вопросам в ПАО «ДТЭК Западэнерго».

С 2018 по 2019 год занимал кресло директора ДТЭК Бурштынская ТЭС (собственность олигарха Рината Ахметова), был исполняющим обязанности гендиректора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».

В июне 2019 года стал одним из 3 кандидатов на должность главы Львовской ОГА.

1 августа 2019 года Шмыгаль был назначен главой Ивано-Франковской облгосадминистрации.

4 февраля премьер-министр Алексей Гончарук предложил сделать Дениса Шмыгаля новым министром громад и развития территорий, а также вице-премьером. Народные депутаты проголосовали «За». Экс-губернатор заменил Алену Бабак, которую отправили в отставку.