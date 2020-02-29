Коронавирус быстро распространяется по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило уже 78,8 тысячи, в Южной Корее — 2,3 тысячи, в Иране достигло 388 человек, а в Италии — 650. Кроме того, за последние сутки первые случаи заражения были выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии, Азербайджане и Исландии.
По словам представителя турагентства Coral Travel Mice Майи Набокиной, из-за коронавируса многие украинские туристы аннулируют туры, прежде всего в Азии. Второй волной по отказам от туров стала Европа, в частности, Испания и Италия.
«Сейчас много аннуляций. Есть направления, которые горят. Прогноз по сезону плохой, думаю, много сейчас снимут по чартерным перевозкам… По факту, думаю, туристический сезон не состоится, будут пару банкротств операторов и много агентов», — сказала Набокина.
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Об аннулировании туров и значительном снижении стоимости туристических путевок из-за коронавируса также сообщила собственница турагентства «Светксения» Юлия Степкина.
«Туристов бесстрашных мало, туры в Италию аннулируют, от раннего бронирования многие отказываются. Бронируют только те, кто хочет на отдых в ближайшие даты, в пределах одного месяца. По направлению в Азию тоже наблюдается снижение», — рассказала турагент.
Стоит отметить, что подобная ситуация складывается не только на Украине. Так, ранее Альянс туристических агентств сообщил, что официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура.