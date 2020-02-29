Украинские турагентства заявили об увеличении числа аннулирования туров из-за вспышки коронавируса, в связи с этим будет сорван туристический сезон, а ряд туроператоров и агентств могут обанкротиться. Об этом представители индустрии сообщили РИА Новости 29 февраля

Максимальные убытки. Турция и коронавирус торпедируют украинский турбизнес © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По словам представителя турагентства Coral Travel Mice Майи Набокиной, из-за коронавируса многие украинские туристы аннулируют туры, прежде всего в Азии. Второй волной по отказам от туров стала Европа, в частности, Испания и Италия.

«Сейчас много аннуляций. Есть направления, которые горят. Прогноз по сезону плохой, думаю, много сейчас снимут по чартерным перевозкам… По факту, думаю, туристический сезон не состоится, будут пару банкротств операторов и много агентов», — сказала Набокина.

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Об аннулировании туров и значительном снижении стоимости туристических путевок из-за коронавируса также сообщила собственница турагентства «Светксения» Юлия Степкина.

«Туристов бесстрашных мало, туры в Италию аннулируют, от раннего бронирования многие отказываются. Бронируют только те, кто хочет на отдых в ближайшие даты, в пределах одного месяца. По направлению в Азию тоже наблюдается снижение», — рассказала турагент.

Стоит отметить, что подобная ситуация складывается не только на Украине. Так, ранее Альянс туристических агентств сообщил, что официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура.