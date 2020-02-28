Водитель иномарки, остановленный для проверки патрульными, отказался пройти тест на опьянение, зато показал спрятанные в автомобиле наркотики. Об этом 28 февраля сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook

«Обещал подменить наркотики сахарной пудрой». В Днепре полицейский попался на взятке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пообщавшись с водителем, полицейские заподозрили его в употреблении наркотиков. Тот вместо того, чтобы пройти освидетельствование, пообещал патрульным «показать интересные вещи».

«После чего достал из автомобиля пакет с порошкообразным веществом синего цвета и шприцем с прозрачной жидкостью, вероятно, наркотического происхождения», — говорится в сообщении.

На водителя был составлен протокол по статье 130 («Управление в состоянии опьянения») КоАП. Наркотики изъяли и отправили на экспертизу.