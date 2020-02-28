Во время ночного дежурства на Вышгородской улице полицейские заметили Chevrolet, вилявший между двумя полосами. При этом в автомобиле постоянно включался и выключался ближний свет, а также срабатывала аварийная сигнализация.
Пообщавшись с водителем, полицейские заподозрили его в употреблении наркотиков. Тот вместо того, чтобы пройти освидетельствование, пообещал патрульным «показать интересные вещи».
«После чего достал из автомобиля пакет с порошкообразным веществом синего цвета и шприцем с прозрачной жидкостью, вероятно, наркотического происхождения», — говорится в сообщении.
На водителя был составлен протокол по статье 130 («Управление в состоянии опьянения») КоАП. Наркотики изъяли и отправили на экспертизу.