Также УПЦ КП просит включить факты ее притеснений со стороны Православной церкви Украины в свой ежегодный отчет о ситуации с правами человека в мире.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«С грустью вынуждены констатировать, что руководство новосозданной ПЦУ, которая находится в зависимости от Константинопольского патриарха, не прекратило свои агрессивные, рейдерские и противозаконные действия в отношении верующих действительно независимой УПЦ КП и сейчас упорно продолжает нехристианскую, противоправную политику противостояния», — говорится в сообщении.