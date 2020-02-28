Так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата просит Государственный департамент США посодействовать в возвращении ей госрегистрации. Об этом 28 февраля говорится в открытом заявлении организации в Facebook

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