Продажа оружия осуществляется в формате двусторонних отношений, это не нарушает обязательств стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась журналистам в Ереване

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился в 80-х годах прошлого столетия, а после распада CCCР перешел в «горячую» фазу. В 1992 году началась Карабахская война, и хотя в 1994 году было подписано соглашение о прекращении огня, периодически происходят боестолкновения.

«В рамках ОДКБ и договора Организации о военно-техническом сотрудничестве никакого оружия странам, проявляющим враждебную политику (я понимаю, что подразумевается Азербайджан), оружие не поставляется, это исключено», — подчеркнул Зась.

Украина угрожает отстранить Белоруссию, Армению и Азербайджан от «Восточного партнерства» © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Насколько я информирован, это не нарушает обязательств этих государств как в ОДКБ, так и в международном формате», — сказал Зась.

28 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета коллективности ОДКБ в узком составе в Бишкеке для предотвращения возможной эскалации призвал страны Организации не продавать оружие Азербайджану.