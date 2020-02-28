Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Литве. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило Министерство здравоохранения республики, передает Интерфакс

Заболевание диагностировали у 39-летней пациентки, которая 24 февраля вернулась из Вероны. В настоящий момент женщина изолирована в Шяуляйской республиканской больнице, где есть все необходимое для поддержания карантина.

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«Сообщается, что симптомы у этой пациентки легкие, в данный момент у нее нет температуры, применяется необходимое лечение. Мониторинг за женщиной ведется с самого момента возвращения в Литву, как и за другими путешественниками, возвращающимися из затронутых вирусом зон», — сообщили в ведомстве.

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«Почувствовав себя плохо, женщина взяла бюллетень нетрудоспособности, избежала контактов с коллегами по работе и с людьми в других публичных местах», — рассказал директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка.

Медики также проверили двух коллег, которые были вместе с женщиной на конференции в Италии, у них коронавирус не обнаружен.

Ранее стало известно, что крупнейшая в Европе вспышка заболеваемости коронавирусом была зарегистрирована в Италии: там зарегистрировали около 300 случаев заражения коронавирусом, 11 человек погибли.