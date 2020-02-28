Порошенко назвал решение суда о его приводе незаконным и заявил, что будет оспаривать его в Европейском суде по правам человека.Также экс-президент заявил, что решение суда о его силовом приводе на допрос нужно для того, чтобы отвлечь внимание от недееспособности власти.
«Подчеркиваю еще раз: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования политически мотивированы. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым по сути признано, что власть отдает незаконные приказы по моему политического преследованию», — сказал Порошенко.