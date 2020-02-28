Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет в пятницу, 28 февраля, на допрос в Госбюро расследований без помощи полицейских. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое было обнародовано вечером 27 февраля в Facebook

«Подчеркиваю еще раз: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования политически мотивированы. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым по сути признано, что власть отдает незаконные приказы по моему политического преследованию», — сказал Порошенко.