В Казахстане в террористические организации в основном вступают сельские жители, в том числе переселившиеся в города и не нашедшие там благоприятной для себя атмосферы. Об этом рассказал директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв в интервью изданию Украина.ру

Политолог Чеботарёв: В Казахстане к Китаю всегда было неоднозначное отношение

Как правило, продолжил специалист, среди этой социальной группы очень много безработных, не имеющих высшего и даже законченного среднего образования, либо с образованием, но без приемлемого трудоустройства, а также с нерешенным жилищным вопросом.

Серьезной проблемой является низкий уровень религиозной грамотности населения, в связи с чем многие приверженцы экстремистских идей фактически не понимают разницу между ними и реальными нормами и ценностями ислама, указал политолог.

При этом, по его словам, в Казахстане пик проявлений терроризма и религиозного экстремизма пришелся на 2011-2012 годы, когда в разных регионах было совершено 14 экстремистских акций и вооруженных столкновений с силами правопорядка.

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