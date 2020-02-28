«Причем более половины экстремистов являются молодыми людьми в возрасте 17-29 лет», — констатировал эксперт.
Как правило, продолжил специалист, среди этой социальной группы очень много безработных, не имеющих высшего и даже законченного среднего образования, либо с образованием, но без приемлемого трудоустройства, а также с нерешенным жилищным вопросом.
Серьезной проблемой является низкий уровень религиозной грамотности населения, в связи с чем многие приверженцы экстремистских идей фактически не понимают разницу между ними и реальными нормами и ценностями ислама, указал политолог.
При этом, по его словам, в Казахстане пик проявлений терроризма и религиозного экстремизма пришелся на 2011-2012 годы, когда в разных регионах было совершено 14 экстремистских акций и вооруженных столкновений с силами правопорядка.
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