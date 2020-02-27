Экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Олег Царев передал в редакцию издания Украина.ру последний проект списка правительства, который 27 февраля вечером был, по его словам, положен на стол президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем представлена только часть позиций. Список еще не утвержден Зеленским

Проект Кабмина Украины на вечер, 27 февраля. Премьер-министр — Сергей Тигипко Первый вице-премьер и глава МВД — Арсен Аваков Вице-премьер по вопросам евроинтеграции — Лана Зеркаль Вице-премьер, министр развития общин и территорий — Денис Шмыгаль Вице-премьер и министр инфраструктуры — Игорь Палица Министр экономики и торговли — Александр Шлапак Министр сельского хозяйства — Николай Сольский Министр энергетики — Юрий Витренко Министр иностранных дел — Руслан Демченко Министр финансов — Игорь Уманский Министр образования — Лилия Гриневич Министр здравоохранения — Максим Степанов Министр социальной политики — Галина Третьякова