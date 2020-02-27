Проект Кабмина Украины на вечер, 27 февраля.
Премьер-министр — Сергей Тигипко
Первый вице-премьер и глава МВД — Арсен Аваков
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции — Лана Зеркаль
Вице-премьер, министр развития общин и территорий — Денис Шмыгаль
Вице-премьер и министр инфраструктуры — Игорь Палица
Министр экономики и торговли — Александр Шлапак
Министр сельского хозяйства — Николай Сольский
Министр энергетики — Юрий Витренко
Министр иностранных дел — Руслан Демченко
Министр финансов — Игорь Уманский
Министр образования — Лилия Гриневич
Министр здравоохранения — Максим Степанов
Министр социальной политики — Галина Третьякова