Проект Кабмина Украины на вечер, 27 февраля.

Премьер-министр — Сергей Тигипко

Первый вице-премьер и глава МВД — Арсен Аваков

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции — Лана Зеркаль

Вице-премьер, министр развития общин и территорий — Денис Шмыгаль

Вице-премьер и министр инфраструктуры — Игорь Палица

Министр экономики и торговли — Александр Шлапак

Министр сельского хозяйства — Николай Сольский

Министр энергетики — Юрий Витренко

Министр иностранных дел — Руслан Демченко

Министр финансов — Игорь Уманский

Министр образования — Лилия Гриневич

Министр здравоохранения — Максим Степанов

Министр социальной политики — Галина Третьякова

 