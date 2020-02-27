В Польше почти 50 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, передает РИА Новости в четверг, 27 февраля

«Сегодня у нас есть 47 человек, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус. 55 человек находятся под наблюдением на домашнем карантине», — рассказал Шумовский.

Патовая ситуация. Украинцев будут спасать от коронавируса просроченными масками © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Пока что в Польше не подтверждено ни одного случая коронавируса, однако, по мнению Шумовского, это вопрос ближайших дней.

Стоит отметить, что, по разным оценкам, в Польше сейчас работают около 1,5 млн трудовых мигрантов с Украины.

По состоянию на 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-2019 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 человек. Крупнейшая вспышка была зарегистрирована в Италии: там зарегистрировали около 300 случаев заражения коронавирусом, 11 человек погибли.