«Сегодня у нас есть 47 человек, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус. 55 человек находятся под наблюдением на домашнем карантине», — рассказал Шумовский.
Еще 1570 человек, добавил министр, находятся под наблюдением без карантина.
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Пока что в Польше не подтверждено ни одного случая коронавируса, однако, по мнению Шумовского, это вопрос ближайших дней.
Стоит отметить, что, по разным оценкам, в Польше сейчас работают около 1,5 млн трудовых мигрантов с Украины.
По состоянию на 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-2019 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 человек. Крупнейшая вспышка была зарегистрирована в Италии: там зарегистрировали около 300 случаев заражения коронавирусом, 11 человек погибли.