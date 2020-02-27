«Хорошо работает МГБ, хорошо работает разведка. Если раньше били тупо по школам, по больницам и по подстанциям, то теперь колотят в белый свет. Но все равно часто попадают туда, куда им надо. Обстрелов стало больше, но они стали менее прицельными», — пояснила эксперт.
По ее словам, местные жители научились определять, когда и где именно начнется очередной обстрел по представителям ОБСЕ и Красного Креста, которые спешно пытаются покинуть ту или иную зону.
Юрист также опровергла постоянные заявления о якобы присутствии в Донбассе регулярных российских войск, отметив, что если бы они действительно там были, то ВСУ не осмелились бы обстрелять местных жителей из тяжелой артиллерии.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.