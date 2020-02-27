В Донбассе по сравнению с предыдущими годами количество жертв среди мирного населения уменьшилось просто потому, что обстрелы со стороны ВСУ стали менее прицельными. Об этом рассказала адвокат и политический блогер Татьяна Монтян в недавнем интервью YouTube-каналу TOPINFORM

«Жаба давит». Монтян о том, зачем Пристайко хочет восстановить сообщение с Донбассом © radiosvoboda.org

По ее словам, местные жители научились определять, когда и где именно начнется очередной обстрел по представителям ОБСЕ и Красного Креста, которые спешно пытаются покинуть ту или иную зону.

Юрист также опровергла постоянные заявления о якобы присутствии в Донбассе регулярных российских войск, отметив, что если бы они действительно там были, то ВСУ не осмелились бы обстрелять местных жителей из тяжелой артиллерии.

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