Так, на сайте утверждается, что Зеленский с 1995 года по 2000 год учился в Киевском национальном экономическом университете и получил квалификацию юриста.
«Мы являемся филиалом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Нынешний президент Владимир Зеленский получил образование у нас», — заявили в институте.
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Вместе с тем на сайте президента указано, что глава государства учился с 1995 года по специальности «правоведение». Однако на веб-ресурсе вуза указано, что кафедра правоведения была создана только в 1996 году, — эту информацию подтвердили в самом институте.
Там не смогли объяснить, каким образом Зеленский учился на правоведа с 1995 года, если кафедры тогда еще не существовало.