В биографии президента Украины Владимира Зеленского на его официальном сайте указана неверная информация о месте получения высшего образования. Об этом сообщили в приемной директора Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, передает РИА Новости 27 февраля

Владимир Зеленский. Биографическая справка © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мы являемся филиалом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Нынешний президент Владимир Зеленский получил образование у нас», — заявили в институте.

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Вместе с тем на сайте президента указано, что глава государства учился с 1995 года по специальности «правоведение». Однако на веб-ресурсе вуза указано, что кафедра правоведения была создана только в 1996 году, — эту информацию подтвердили в самом институте.

Там не смогли объяснить, каким образом Зеленский учился на правоведа с 1995 года, если кафедры тогда еще не существовало.