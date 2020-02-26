В столице Казахстана определены зоны возможных подтоплений во время весенних паводков, при необходимости людей эвакуируют, а их имущество будут охранять от посягательств мародеров полицейские, сообщает Sputnik Казахстан 26 февраля

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