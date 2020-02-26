«Участки определены в Нур-Султане, акимат принимает меры по оповещению населения, которое может оказаться в зоне подтопления — в случае необходимости будем производить эвакуацию населения в безопасные участки. Жителям необходимо взять с собой вещи первой необходимости документы, ценные вещи, для того чтобы на время эвакуироваться в безопасное место», — рассказал замминистра внутренних дел Юрий Ильин.
По данным информагентства, в казахской столице также планируют проложить сбросной канал из контррегулятора реки Ишим в направлении реки Нуры, что позволит сбрасывать из реки воду и уменьшить риск подтоплений.