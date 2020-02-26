Наблюдательный совет оператора Объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго» назначил первого зампредседателя правления Владимира Кудрицкого новым исполняющим обязанности главы компании. Об этом 26 февраля сообщила руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества «Укрэнерго» Мария Цатурян на своей странице в Facebook

«Всеволод Ковальчук прекращает исполнение обязанностей и.о. председателя правления. Согласно решению наблюдательного совета, к моменту завершения конкурса по отбору главы компании исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий», — написала она.

Ранее бывший глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил о своей отставке. Он написал на своей странице в Facebook, что работа проходила под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации и контроля над оператором энергосистемы Украины.