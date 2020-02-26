Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась к нынешнему главе государства Шавкату Мирзиёеву и заявила, что готова отказаться от денег ради своей свободы, сообщил Sputnik 26 февраля

Не забыть Каримова: Почему Узбекистан не откажется от наследия первого президента © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства — единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 млн», — сказала Каримова.

Она выразила надежду на то, что спустя семь лет она сможет воссоединиться со своей семьей.