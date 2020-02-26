Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов на 10 лет лишения свободы, в 2019-м против нее были возбуждены еще несколько дел. По ее словам, за последние годы ее здоровье резко пошатнулось, необходимы операции.
«Я также, ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства — единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 млн», — сказала Каримова.
Она выразила надежду на то, что спустя семь лет она сможет воссоединиться со своей семьей.