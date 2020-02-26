«Если бы у нас сегодня была возможность забрать эти территории [Крым], мы бы, может, это и сделали. Мы понимаем, что это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения. Мы на это пойти не можем, остается дипломатический путь, который мы отрабатываем», — сказал Данилов.
По его словам, с современным вооружением количество жертв растет в геометрической прогрессии.
«Представьте то оружие, которое есть со стороны РФ, которое есть с украинской стороны… Я не представляю себе этого в XXI веке», — добавил он.
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