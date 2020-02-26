Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв. Об этом 25 февраля заявил секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью radio.nv.ua

Украина отказалась восстанавливать водоснабжение Крыма до его возвращения © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк сказал Данилов.

По его словам, с современным вооружением количество жертв растет в геометрической прогрессии.

«Представьте то оружие, которое есть со стороны РФ, которое есть с украинской стороны… Я не представляю себе этого в XXI веке», — добавил он.

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