Новые купюры почти не будут отличаться по дизайну от прежних — на лицевой стороне останется портрет Леси Украинки, на обратной — башня Луцкого замка. Размер банкноты также не изменился — 75 х 148 мм.
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От старых, выпущенных в 2007 году банкнот новая будет отличаться обновленными защитными элементами. Кроме того, портрет поэтессы переместится в центр купюры.
В НБУ отметили, что банкноты 2007 и 2020 годов будут находиться в обороте одновременно — гражданам не нужно обменивать старые на новые.