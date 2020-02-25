С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен. Об этом ранее сообщила пресс-служба НБУ

На глаз не отличить: на Украине появился новый вид фальшивых купюр © flickr.com, Національний банк України отличаться по дизайну от прежних — на лицевой стороне останется портрет Леси Украинки, на обратной — башня Луцкого замка. Размер банкноты также не изменился — 75 х 148 мм.

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От старых, выпущенных в 2007 году банкнот новая будет отличаться обновленными защитными элементами. Кроме того, портрет поэтессы переместится в центр купюры.

В НБУ отметили, что банкноты 2007 и 2020 годов будут находиться в обороте одновременно — гражданам не нужно обменивать старые на новые.