В этом году «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести это мероприятие благодаря победе Дункана Лоуренса на прошлогоднем конкурсе в Тель-Авиве.
В финале украинского нацотбора Go_A исполнили песню «Соловей», в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал. В голосовании коллектив получил больше поддержки, чем такие исполнители и группы, как Кruть, Джерри Хейл, Дэвид Аксельрод, Khayat, и Tvorchi.
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В 2019 году Украина не принимала участия в конкурсе в связи с критикой в обществе певицы Maruv из-за ее выступления в России. В итоге, Национальная общественная телерадиокомпания и победительница Национального отбора-2019 отказались подписывать контракт.