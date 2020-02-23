Группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Результаты финала национального отбора были озвучены в эфире телеканала «UA: Первый» 22 февраля

"Евровидение-2020" в Украине. Народные песни в комплекте с африканскими барабанами © commons.wikimedia.org, Tadeáš Bednarz Дункана Лоуренса на прошлогоднем конкурсе в Тель-Авиве.

В финале украинского нацотбора Go_A исполнили песню «Соловей», в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал. В голосовании коллектив получил больше поддержки, чем такие исполнители и группы, как Кruть, Джерри Хейл, Дэвид Аксельрод, Khayat, и Tvorchi.

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В 2019 году Украина не принимала участия в конкурсе в связи с критикой в обществе певицы Maruv из-за ее выступления в России. В итоге, Национальная общественная телерадиокомпания и победительница Национального отбора-2019 отказались подписывать контракт.